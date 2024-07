Agostinelli: "Baroni vuole sfruttare l'occasione della vita, Immobile potrebbe…"

Manca già poco più di un mese all'inizio della stagione di Serie A 2024/25: oggi è stato lanciato il nuovo calendario e molte squadre stanno già piazzando i primi acquisti di calciomercato. La Lazio ha forte necessità di rifondazione e ringiovanimento e sta sondando più profili dopo aver ufficializzato i primi tre colpi.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Agostinelli - ex giocatore biancoceleste- ha voluto analizzare le mosse della società biancoceleste parlando anche della stagione che si prospetta con Marco Baroni in panchina.

"La Lazio sembra all'inizio di un nuovo corso, ci sono tanti punti interrogativi. La società vuole stavolta fare meglio di prima, soprattutto nelle tempistiche. Per ora i nomi mi piacciono ma sarà il campo a dirlo veramente".

Su Baroni:

"Baroni è arrivato in un momento molto turbolento di rapporti tra la tifoseria e il presidente. E quando arriva un allenatore che non ha fatto una carriera altisonante ma è un bravo allenatore, bisognava far passare del tempo. Ora è importante che la Lazio gli dia una squadra competitiva, ringiovanita ma con qualità. negli ultimi anni ha avuto qualità, ma poi le cose finiscono. Ora bisogna ricominciare. Si è toccato il fondo nell'ultimo campionato, ora si deve risalire, ripartire da zero. Baroni vuole sfruttare l'occasione della vita".

Sul calciomercato:

"Per me servono assolutamente davanti i rinforzi giusti. Chissà che magari non si riveda un Immobile importante. Quando tutti pensano che sia sul viale del tramonto, ecco che magari può ritornare a fare una stagione importante".