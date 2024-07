SERIE A 2024/25 | LIVE - Ecco il calendario della Lazio: svelata la data del derby

Nonostante l'estate sia appena cominciata, la stagione di Serie A 2024/25 è già alle porte: l'inizio del torneo è previsto per il weekend del 17-18 agosto, mentre la fine per il il weekend del 24-25 maggio. Nel mezzo, sono previste 4 soste nazionali: dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall'11 al 19 novembre e dal 17 al 25 marzo. Turno infrasettimanale fissato al 30 ottobre 2024. Non ci sarà la sosta invernale, così come lo scorso anno. Como e Atalanta giocheranno le prime 3 gare in trasferta per la ristrutturazione dello stadio, mentre il Venezia le prime 2.

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima annata tra molti dubbi, che hanno portato a un malumore diffuso in tutto l'ambiente biancoceleste. Nonostante ciò, la squadra di Marco Baroni è chiamata a scendere in campo per onorare al massimo tutti i futuri impegni che la attendono. Di seguito il calendario completo dei biancocelesti:

Calendario Serie A 24/25: la 1° giornata

La Lazio è pronta a fare il suo esordio per la prima giornata di campionato contro il Venezia tra le mura di casa dell'Olimpico.

2° giornata

Udinese-Lazio

3° giornata

Lazio-Milan

Primo big match per la Lazio, che affronterà il nuovo Milan di Paulo Fonseca davanti al proprio pubblico. Sarà un ritorno all'Olimpico per il tecnico ex Roma.

4° giornata

Lazio-Hellas Verona

5° giornata

Fiorentina-Lazio

6° giornata

Torino-Lazio

7° giornata

Lazio-Empoli

8° giornata

Juventus-Lazio

Secondo big match per i ragazzi di Marco Baroni, questa volta in trasferta. La sfida dello Juventus Stadium, storicamente, è sempre stata molto dura per i biancocelesti: si registra una sola vittoria, quella del 2017, quando Strakosha parò un rigore a Paulo Dybala nel finale.

9° giornata

Lazio-Genoa

10° giornata

Como-Lazio

11° giornata

Lazio-Cagliari

12° giornata

Monza-Lazio

13° giornata

Lazio-Bologna

14° giornata

Parma-Lazio

15° giornata

Napoli-Lazio

Secondo big match in trasferta del girone di andata. I biancocelesti si preparano ad affrontare il nuovo Napoli di Antonio Conte in una sfida che promette emozioni.

16° giornata

Lazio-Inter

17° giornata

Lecce-Lazio

18° giornata

Lazo-Atalanta

19° giornata

Il derby si giocherà all'ultima giornata del girone di andata: Roma-Lazio si terrà il 5 gennaio

Inizia il girone di ritorno: la 20° giornata

Lazio-Como

21° giornata

Hellas Verona-Lazio

22° giornata

Lazio-Fiorentina

23° giornata

Cagliari-Lazio

24° giornata

Lazio-Monza

25° giornata

Lazio-Napoli