Questa sera sono andate in scena le semifinali d'andata di Conference League tra Fiorentina-Brugge e Aston Villa-Olympiacos. Ricordiamo che la finale di questa competizione è in programma il 29 maggio ad Atene.

Depositphotos

Fiorentina-Club Brugge

Parte subito con il piede giusto la squadra di casa, con Sottil che trova il gol del vantaggio dopo 5 minuti. La squadra belga trova il pareggio con Vanaken che dagli undici metri non sbaglia. Belotti riporta in vantaggio la Fiorentina con caparbietà. Termina in vantaggio per i viola un primo tempo molto equilibrato, con la Fiorentina in controllo ma con il Brugge pronto a ripartire in contropiede. Gli ospiti riescono a pareggiare il match con Igor Thiago, nonostante l'espulsione al 61' per la squadra belga. M'bala Nzola regala la vittoria alla Fiorentina nel finale, risultato importante in vista del ritorno che comunque mantiene i giochi aperti in casa del Brugge.

Aston Villa-Olympiacos

A sorpresa sono gli ospiti a passare in vantaggio con El Kaabi. Raddoppio immediato per l'Olympiacos con l'attaccante della squadra greca che mette a segno la doppietta. L'Aston Villa ribalta la gara trovando il momentaneo pareggio: Watkins accorcia le distanze agli sgoccioli del primo tempo, Diaby pareggia i conti al 52' completando la rimonta momentanea. L'Olympiacos però torna di nuovo in vantaggio con El Kaabi che mette a segno il suo terzo gol della giornata. Inarrestabile la squadra greca che trova il 4-2 con Hezze. Risultato completamente inaspettato sin qui, con l'Aston Villa sotto di due gol in casa. Termina con una vittoria storica dell'Olympiacos in casa dell'Aston Villa, con i greci che vedono la finale di Atene sempre più vicina. Passaggio a vuoto per i padroni di casa che sono chiamati all'impresa nella gara di ritorno.