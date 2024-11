VOLA A DONARE IL SANGUE DOMANI E DOMENICA IN PIAZZA LAURO DE BOSIS

L’iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con la partita Lazio-Bologna, mira a sensibilizzare la comunità biancoceleste sull’importanza della donazione, un semplice gesto che può fare la differenza per tante vite. La S.S. Lazio ha deciso di raccogliere l’appello lanciato da Avis Roma, che ha segnalato una preoccupante carenza di sangue negli ospedali della capitale. In risposta a questa emergenza, il club biancoceleste invita tutti i suoi tifosi a partecipare a un’iniziativa di solidarietà, recandosi presso il punto di raccolta sangue che sarà allestito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente al Palazzo H del CONI. L’iniziativa, che si svolgerà durante il fine settimana, è un’opportunità per contribuire in modo concreto a una causa fondamentale per la salute e il benessere della comunità.

