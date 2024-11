Hernanes: "La Lazio ha valori importanti. Nuno Tavares è..."

La Lazio è sicuramente una delle sorprese in Serie A: Baroni sta facendo ricredere tanti tifosi e vuole continuare su questa scia positiva. Domenica ci sarà la sfida in casa con il Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano ha perso soltanto una volta in campionato ed è reduce dalla vittoria esterna con la Roma. Ai microfoni di Quigioco News, il profeta Hernanes ha parlato della Lazio di Baroni e ha espresso il suo pensiero a riguardo. Queste le sue dichiarazioni

Il commento di Hernanes sulla Lazio di Baroni

Qual è il segreto della Lazio? Non c'è calcio senza i giocatori, l'allenatore può essere bravo però se nella scacchiera hai soltanto i pedoni non puoi fare tanto. Baroni ha le sue idee però la Lazio è una squadra che ha dei valori importanti, stanno facendo dei buoni risultati.

La forza di Tavares