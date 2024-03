Sogno realizzato per Eriksson: in panchina con il Liverpool e standing ovation - VIDEO

Sven Goran Eriksson ha realizzato il suo sogno. L'allenatore svedese, 76 anni, di recente ha annunciato di essere affetto da un tumore incurabile, ma nonostante ciò oggi è sceso in campo e ha guidato le leggende del Liverpool contro quele dell'Ajax in un match di beneficienza. Da brividi l'accoglienza che gli è stata riservata ad Anfield: Eriksson è entrato con un sorriso in campo mentre dagli spalti veniva intonato l'inno del club "You Will Never Alone" e gli veniva dedicata un'emozionante standing ovation. La partita poi è stata vinta 4-2 dai padroni di casa.

Di seguito il video della standing ovation all'ex tecnico della Lazio pubblicato dall'account ufficiale del Liverpool.