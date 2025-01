Lazio, stasera contro il Braga in palio il primo posto e un record storico

La Lazio stasera volerà in Portogallo per la sfida europea contro il Braga. La squadra dovrà fare i conti con le numerose assenze: Rovella, Zaccagni (squalificati), Lazzari, Patric, Tavares, Vecino (infortunati), Hysaj e Basic (fuori lista). In più, mancheranno sul campo anche Guendouzi e Dia che, nella giornata di ieri, durante gli allenamenti, non hanno preso parte al lavoro insieme ai compagni.

Lazio per la storia, qualificata e prima: tutte le combinazioni di risultati

Nonostante la qualificazione agli ottavi sia stata guadagnata grazie a un meraviglioso percorso che vede gli uomini di Baroni imbattuti da fine settembre ad oggi, i biancocelesti daranno il tutto per tutto per un’ottima prestazione anche stasera. La partita di stasera non è solo una formalità, ma rappresenta un primato solitario da difendere fino alla fine per arrivare alla fase ad eliminazione diretta da prima in classifica. Chiudendo in vetta, e biancocelesti, sarebbero testa di serie e potrebbero contare su un cammino, in teoria, più agevole nei prossimi mesi. Per stasera, basta un pareggio in Portogallo, ma il primato potrebbe resistere anche in caso di sconfitta, sulla base dei risultati delle altre squadre, in particolare di Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte (le uniche che possono raggiungere la Lazio). Se queste due non dovessero vincere, o se lo dovessero fare senza imporsi con molti goal (la Lazio ha, infatti, una differenza reti di +13 contro i +6 e delle due rivali), il primato sarebbe comunque garantito. Solo con una sconfitta pesante e una delle due rivali che vincono con molti colti scarto, la Lazio perderebbe il primato.

