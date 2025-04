Serie A, Empoli-Lazio: tutte le cose che potresti non sapere

Domenica 4 maggio, alle ore 12:30, la Lazio sfiderà l'Empoli - al Carlo Castellani - nel match valevole la 35esima giornata di Serie A: i biancocelesti, reduci da un pareggio con il Parma di Chivu, sono ora chiamati a vincere.

Le due squadre a confronto

Come riportato da Onefootball, questo match tende, solitamente, a favore della squadra di Baroni: si contano, infatti, ben 20 vittorie dei biancocelesti nei precedenti 31 incontri; l'Empoli, invece, ha vinto solo 4 volte. Inoltre, l'ultima vittoria in casa della squadra toscana (contro la Lazio) risale al 2015, quando la squadra capitolina fu condannata dal gol di Lorenzo Tonelli.

Nell'ultima stagione, la Lazio ha vinto tutti e due i match contro l'Empoli e in entrambi i casi il risultato è stato di 2-0. Questo dato potrebbe aiutare molto, a livello soprattutto psicologico, la squadra di Baroni, anche perché l'Empoli non vince da 10 partite.

Inoltre, a confermare il predominio dei biancocelesti è la differenza reti: la Lazio vanta 61 gol, contro i 27 dell'Empoli.

Uno sguardo ai giocatori più importanti

Tra i giocatori più attesi, si fa riferimento a Sebastiano Esposito - per l'Empoli -, il quale, stando a quanto riportato da Onefootball, ha realizzato 8 gol; la Lazio, invece, può contare su Valentin Castellanos, che di gol ne ha segnati 10.

Le due squadre, però, devono stare molto attente ai cartellini gialli, in quanto hanno due calciatori che vengono spesso ammoniti: Rovella per la Lazio (13 ammonizioni) e Henderson per l'Empoli (10 ammonizioni).