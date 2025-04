Lazio: il sogno Champions può ancora essere avverato

Con la 35esima giornata di Serie A da giocare, la corsa Champions è ancora molto animata: Atalanta, Juventus, Bologna, Fiorentina, Roma e Lazio faranno di tutto per agguantare il quarto posto.

TuttomercatoWeb, infatti, ha da poco pubblicato le dichiarazioni, in merito alla lotta Champions, degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni:

(…) Il pronostico è difficile, se uno vede i dati la Roma gioca da vertice in questo girone di ritorno ma non basta. Anche la Fiorentina è a 9 risultati utili consecutivi tra campionato e Conference, la Juventus è lì ma anche in emergenza in qualche ruolo, e c'è un po' di nervosismo come dice il post di Douglas Luiz. Il Bologna ha faticato con l'Udinese e la Lazio ha evitato una sconfitta che sembrava già scritta contro il Parma. La Juve rischia di più per situazioni di difficoltà, vedi Yildiz e la difesa, la Fiorentina per l'impegno di Conference. La Juve ha le pressioni maggiori e ha due trasferte difficili. La Roma è quella nelle condizioni migliori. La Juve se esce con due punti dalle due sfide con Bologna e Lazio è ottimo. Se raggiunge quota 70, è al 75% in Champions, Roma permettendo. Ma non sarà semplice per la Juve, senza Yildiz non è facile. Ha diversi problemi Tudor, questa Juve non sta benissimo.