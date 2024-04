Dopo la vittoria per 2-1 in Coppa Italia contro la Juventus, è tempo di tuffarsi in campionato per la Lazio di Tudor. Sabato alle 20:45, i biancocelesti affronteranno il Verona in casa, con i scaligeri che sono reduci dallo scontro diretto vinto contro l'Udinese. Partita importantissima per la Lazio, con l'obbiettivo di centrare un posto in Europa con la speranza Champions visto gli scenari di classifica. La lega Serie a, nella sua app ufficiale, ha reso noto quelle che sono le curiosità sulla partita di sabato.

Depositphotos

Curiosità su Lazio-Hellas Verona

-Ciro Immobile ha realizzato 10 gol contro l'Hellas Verona nel massimo campionato, solo Gabriel Batistuta (11) ha senato più reti contro gli scaligeri nella storia della Serie A TIM.

-Igor Tudor potrebbe diventare solo il 2° allenatore negli ultimi 65 anni in grado di vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida della Lazio in Serie A TIM, dopo Delio Rossi (che arrivò a quattro su quattro tra l'agosto e l'ottobre 2005).

-Sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questa stagione di Serie A TIM (Hellas Verona, 456) e la seconda formazione che ha ricevuto più cartellini: Lazio(84, di cui 79 ammonizioni e 5 espulsioni), dietro solo alla Roma.

-La Lazio è la squadra che ha pareggiato meno match nel 2024 in Serie A TIM, solo un segno “X” in 15 gare nell'anno solare (8V, 6P): 0-0 il 28 gennaio contro il Napoli.

Curiosità Lazio-Hellas Verona

Curiosità Lazio-Hellas Verona

Curiosità Lazio-Hellas Verona