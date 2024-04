Questa sera sono andate in archivio le semifinali di Coppa Italia, con Atalanta-Fiorentina a chiudere il quadro completo. Nella giornata di ieri è stata la Juventus ad accedere alla finale del 15 maggio a Roma, non è bastata la vittoria della Lazio per 2-1 a ribaltare il risultato dell'andata, che aveva visto i bianconeri vincenti per 2-0.

Atalanta-Fiorentina

La Fiorentina inizia molto bene la gara, occupando bene il campo e facendosi vedere subito dalle parti di Carnesecchi con Nico Gonzalez e Belotti, ma è l'Atalanta a passare in vantaggio alla prima occasione con Koopmeiners, che sfrutta una difesa molto alta della Fiorentina. Raddoppio immediato dei bergamaschi, con un grande gol di Scamacca da fuori area che però viene annullato per un fallo su Beltran richiamato dal Var. Gara che rimane sul punteggio di 1-0 ma che promette grande spettacolo. Primo tempo che termina con il vantaggio dell'Atalanta che ha sfiorato diverse volte il raddoppio. Stesso canovaccio anche ad inizio ripresa, con Ruggeri che di testa sfiora il gol del 2-0. Al 52' viene espulso Milenkovic, autore di un fallo su Scamacca che era diretto verso la porta occupata da Terracciano. Pareggio a sorpresa della Fiorentina vista l'inferiorità numerica: i viola sono stati bravi a sfruttare una punizione ben battuta da Biraghi, con il subentrato Martinez Quarta che con un colpo di testa insacca in rete. Momento magico per Scamacca, che riporta l'Atalanta in vantaggio per 2-1 con un gol bellissimo in sforbiciata. Occasione clamorosa sui piedi di De Ketelaere che spreca tutto tirando alto. Decisivo il gol di Lookman all'ultimo respiro, che porta l'Atalanta in vantaggio. Pasalic allo scadere chiude il match per 4-1, finale ottenuta per i ragazzi di Gasperini.

Finale di Coppa Italia

Con la Juventus già in finale, l'Atalanta, avendo battuto la Fiorentina questa sera per 4-1, raggiunge i bianconeri in quella che sarà la finale di Coppa Italia il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.