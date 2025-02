Luca Pellegrini, un ritorno possibile: chance contro l'Inter

La porta non è chiusa

Marco Baroni lo aveva detto chiaramente: le porte restano aperte. Il tecnico della Lazio, pur avendo escluso Luca Pellegrini dalla lista per la Serie A e l'Europa League, non ha mai negato la possibilità di un reintegro, a patto che il giocatore lo meritasse. Secondo Il Messaggero, il terzino ha preso molto sul serio queste parole, impegnandosi al massimo negli allenamenti per dimostrare a Baroni e al suo staff la voglia di rientrare in squadra. Un atteggiamento che potrebbe presto portarlo a rivedere il campo in una gara ufficiale.

Un'occasione in Coppa Italia

La sfida di martedì contro l'Inter potrebbe rappresentare la svolta per Pellegrini. Con Hysaj infortunato e Tavares impossibilitato a giocare ogni partita in un calendario fitto di impegni, la semifinale di Coppa Italia diventa un'opportunità concreta. A differenza delle altre competizioni, qui non ci sono restrizioni di lista, permettendo a Pellegrini di essere un'opzione sulla fascia sinistra. Un’eventuale presenza dal primo minuto sarebbe la dimostrazione di un passo avanti nella sua condizione e del desiderio di tornare protagonista con la maglia della Lazio.