Baroni ribalta le gerarchie: Mandas col Venezia e poi Inter

Mandas titolare: la scelta di Baroni cambia gli equilibri tra i pali. Nonostante le apparenze delle prove in allenamento, la decisione sembra ormai presa: il greco partirà dal primo minuto contro il Venezia e potrebbe essere confermato anche nella sfida con l’Inter. Un cambio che ribalta le gerarchie e concede a Provedel un periodo di riposo.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli allenamenti della Lazio hanno mostrato un apparente disordine con Provedel e Mandas alternati, ma tutto fa pensare a una scelta precisa del tecnico. L'ufficialità arriverà solo nella rifinitura di oggi, salvo colpi di scena. Baroni, che dopo la gara contro il Napoli aveva confermato Provedel come titolare, sembra ora pronto a invertire la rotta, affidandosi al portiere greco per un ciclo di partite decisive.

Mandas titolare: la nuova strategia di Baroni

Optare per Mandas titolare in un momento così delicato rappresenta una scommessa importante. Il portiere greco non ha convinto del tutto nelle ultime uscite europee, ma ha già mostrato qualità come reattività ed esplosività.

La scelta arriva in una fase cruciale della stagione, con la Lazio in corsa su tre fronti: Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Baroni è consapevole del rischio, ma crede che questa mossa possa dare nuova solidità alla squadra. La decisione si inserisce in un processo di trasformazione che riguarda anche l’attacco, con l’infortunio di Castellanos che obbliga a nuove soluzioni.

I rischi della scelta e il futuro della Lazio

Oggi il tecnico non spiegherà ufficialmente la sua decisione, evitando la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Venezia. Bocche cucite fino all’ultimo, mentre alle 13 è previsto il sorteggio di Europa League e alle 11 l’ultimo allenamento prima della partenza.

La Lazio si prepara così a un doppio banco di prova con un volto nuovo tra i pali e la speranza che questa rivoluzione possa portare i biancocelesti sempre più vicini al quarto posto.