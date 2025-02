Venezia-Lazio, trasferta vietata per i tifosi biancocelesti: caos a poche ore dal match

Stop improvviso alla trasferta

Brutte notizie per i tifosi della Lazio residenti nel Lazio: il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) ha deciso di vietare la trasferta per la partita contro il Venezia, con un provvedimento annunciato appena 24 ore prima del match. La gara, in programma domani alle 15:00, è stata ritenuta un rischio per la gestione della sicurezza pubblica, soprattutto considerando che la città ospita il Carnevale. La concomitanza dei due eventi ha spinto le autorità a optare per il divieto, lasciando delusi i sostenitori biancocelesti.

Disagi e possibili rimborsi

Il problema principale riguarda i tanti tifosi che si erano organizzati con largo anticipo, prenotando voli e treni per evitare spese eccessive. Secondo Il Corriere dello Sport, chi non intende approfittare del viaggio per assistere al Carnevale potrebbe provare a ottenere un rimborso. C’è un precedente incoraggiante: due settimane fa, ai tifosi della Roma fu imposto un divieto simile, e Trenitalia concesse il rimborso dei biglietti ferroviari, incluse le tariffe scontate. La Lazio, nelle ultime ore, si è attivata per capire se sarà possibile ottenere lo stesso trattamento e tutelare i propri tifosi.