CdS | Flaminio-Lotito a ore il progetto sarà presentato

Il tema extra-calcio che più sta tenendo banco in casa Lazio è quello legato allo Stadio Flaminio, con il patron biancoceleste, Claudio Lotito, che nelle sue recenti uscite ha più volte ribadito tutto l'impegno per il progetto stadio di proprietà in casa Lazio

A ore la presentazione del progetto per il Flaminio

IPA

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sensazione in Campidoglio è quella che la richiesta di un incontro formale da parte della Lazio per la presentazione del progetto relativa allo Stadio Flaminio sia ormai questione di giorni se non di ore con i preparativi della presentazione del pool di tecnici, ingaggiati da Lotito, che sarebbero alle battute finali con il progetto dunque pressoché pronto.

Problemi per la Roma Nuoto

Sempre come riportato dal Corriere dello Sport, la componente urbanistica durante la Conferenza dei servizi per quel che riguarda la Roma Nuoto ha dato pareri negativi permettendo alla Lazio di avere più tempo.