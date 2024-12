ESCLUSIVA | Renzo Marzilli, dalla chitarra al cuore: la canzone per la Lazio

Renzo Marzilli è un ragazzo di Roma con una grande passione per la musica. Fin da giovane, ha coltivato il desiderio di esprimersi attraverso le sue composizioni, riuscendo a far crescere la sua carriera da cantautore. La sua passione lo ha portato a scrivere e comporre diversi brani, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di molti: “Sempre insieme a te”, una canzone dedicata alla Lazio che racconta l’amore e la passione per la squadra. Il brano, che mescola emozioni personali e spirito calcistico, è ora disponibile su Spotify. Con il suo stile che unisce melodie originali e testi sentiti, Renzo Marzilli sta facendo il suo percorso nel mondo musicale. La sua voglia di sperimentare e la passione per ciò che fa sono gli ingredienti principali che lo spingono a continuare la sua carriera, sempre pronto a creare nuove canzoni che parlano direttamente al cuore delle persone.

Raccontaci qualcosa di te. Quando hai iniziato a fare musica? Cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso?

“Sono nato a Roma e fin da adolescente ho iniziato a sviluppare un interesse per l’intrattenimento in generale. Ho fatto diverse stagioni come animatore e, da lì, ho continuato organizzando serate e feste. Parallelamente, è nata anche una passione per la musica. Ho imparato a suonare la chitarra in modo autodidatta, un po’ per caso e ho iniziato a scrivere e comporre i miei brani, seguendo un percorso.”

Sei stato influenzato dalla tua passione per la Lazio nel creare la canzone? Come è nata l’idea di scrivere una canzone per la squadra?

“La canzone per la Lazio è venuta fuori in modo molto spontaneo. Mentre suonavo la chitarra, è uscita una melodia che mi sembrava suonare bene, ritmata. A quel punto ho sentito proprio il desiderio di scrivere un testo per la Lazio, qualcosa che raccontasse la mia storia da tifoso laziale. Una storia che, pur essendo personale, credo che in fondo sia simile a quella di tanti altri tifosi: unica, ma allo stesso tempo universale, perché la passione per la Lazio è qualcosa che ci accomuna tutti.”

Quali temi o emozioni volevi trasmettere ai tifosi attraverso la canzone?

"Scrivendo questa canzone, voglio trasmettere il mio vissuto e il profondo legame d’amore che ho con la Lazio. Nella canzone, la Lazio, è descritta come la donna della propria vita, o comunque come un amore immenso, qualcosa che va al di là di ogni altra passione.”

