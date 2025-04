Nesta e l'amore per la Lazio: "Champions? Speriamo..."

Una carriera segnata dall’amore per la Lazio



Alessandro Nesta ha sempre avuto un legame speciale con la Lazio, caratterizzato da una passione profonda e da un amore incondizionato. Durante gli anni in cui ha vestito la maglia biancoceleste, è riuscito a esprimere il meglio del suo talento, diventando uno dei calciatori più forti e vincenti della storia del club. Il suo attaccamento ai colori laziali è rimasto immutato nel tempo, testimoniando un rapporto che va oltre il campo da gioco.

Un tifo che non conosce confini

Fraioli



Anche oggi, da allenatore, Nesta non perde occasione per mostrare il suo sostegno alla Lazio. Al termine della partita tra il suo Monza e la Juventus, durante la conferenza stampa, ha ribadito il suo affetto dichiarando apertamente per chi tifa nella corsa alla Champions League:

Favorita per il campionato? Non voglio rispondere, perché non me ne frega niente dello scudetto. Per la Champions? Speriamo la Lazio.

Un messaggio chiaro che sottolinea ancora una volta quanto sia profondo il suo legame con i colori biancocelesti.