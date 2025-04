Fabrizio Casazza rivive il periodo alla Lazio tra Di Canio, Mancini, Stam e Mihajlovic

Due anni, a Roma, rimasti nel cuore per Fabrizio Casazza. L'ex portiere biancoceleste ha vestito l'aquila sul petto per due stagioni, vivendo il passaggio di consegna dalla Lazio dei nomi di Sergio Cragnotti alla rivoluzione con l'arrivo di Claudio Lotito nel 2004. In una intervista esclusiva, ai microfoni di LazioPress.it, Fabrizio Casazza ha parlato dei suoi tempi alla Lazio, parlando di momenti personali e di squadra che ha vissuto sia nella capitale che nella sua carriera.

Nella pagina successiva l'intervista