Infortunio Dimarco, la decisione di Spalletti in vista di Croazia-Italia

Domani è il giorno di Croazia-Italia, una gara da dentro o fuori per gli Azzurri, ai quali basterà un pareggio per assicurarsi il pass per gli ottavi di finale. I ragazzi guidati dal CT Spalletti hanno deluso le aspettative nell'ultima gara contro la Spagna, dimostrandosi in difficoltà e senza idee per l'intero arco del match. Ora sono chiamati a una risposta forte, e i tifosi azzurri pretendono una vittoria dopo l'umiliazione subita contro gli iberici. Non sarà facile: la Croazia ha individualità fortissime e dal carattere combattivo, scenderanno in campo con un atteggiamento tosto e la qualificazione è più che mai incerta, nonostante due risultati su tre a disposizione.

Depositphotos

Allarme Dimarco: il laterale dell'Inter verso il forfait

L'Italia dovrà subito fare a meno di una pedina fondamentale: si è fermato Federico Dimarco e non sarà disponibile per la partita con la Croazia. Il terzino, ieri, non ha preso parte agli allenamenti per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba rimediato nella gara contro la Spagna. Quest'oggi invece, Dimarco ha svolto un allenamento differenziato a parte e sarà valutato giorno per giorno, ma sicuramente non sarà della partita domani sera contro la Croazia.

Ecco chi potrebbe sostituire Dimarco

Con ogni probabilità, Spalletti sostituirà Dimarco affidandosi ad un altro interista, ovvero Matteo Darmian. Il giocatore nerazzurro agirà nel ruolo di terzino sinistro in maniera leggermente adattata: nel suo club è abituato a giocare a destra come quinto a tutta fascia o, in alternativa, come braccetto nei tre di difesa.