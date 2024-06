ATP500 Queen's | Il laziale Tommy Paul vince in Finale contro Musetti

Non è arrivato purtroppo il bottino pieno per questo pomeriggio di finali azzurre nel tennis: dopo la vittoria nel doppio ad Halle di Bolelli/Vavassori e di Sinner nel singolare, Musetti non è riuscito a sconfiggere l'americano tifoso della Lazio, Tommy Paul.

Musetti-Paul: 1-6, 6-7

Il talento di Carrara paga forse l'emozione di un'importantissima finale ritrovandosi subito sotto nel punteggio con un pesante 1-6 nel primo set, nel secondo set prova a tirare fuori gli artigli ma i suoi sogni si infrangono solo al tie-break dove viene sconfitto con il punteggio di 8-10. A Musetti serve però fare solo i complimenti dove in due tornei consecutivi sull'erba, superficie a lui non congeniale, è arrivato la scorsa settimana a Stoccarda in Semifinale ed al Queen's in Finale, eccellenti risposte in vista del torneo di Wimbledon.

A trionfare è stato il Numero Uno degli U.S.A Tommy Paul che si porta a casa un importantissimo trofeo. I tifosi della Lazio si ricorderanno di Tommy Paul Paul di dichiarata fede laziale grazie all'altro grande tifoso americano anche lui tennista Reilly Opelka.

Paul e la Lazio

Paul ha rivelato la sua passione per la Lazio ed ha ricevuto un grande affetto dai tifosi della Lazio nel corso degli Internazionali di Roma dove ha ricevuto in regalo sciarpe biancocelesti e tanto tifo, era inoltre sceso in campo con un portachiavi della Prima Squadra della Capitale attaccato al suo borsone. Proprio mentre si svolgevano gli Internazionali di Tennis in contemporanea allo Stadio Olimpico andava in scena la festa per l'anniversario del 50° anniversario dello Scudetto 73/74 e Paul era stato invitato allo Stadio con tanto di regalo della maglia celebrativa.