Abbate: "Mercato di gennaio? Vi dico la verità sulla posizione di Lotito"

In occasione dell'imminente mercato di gennaio, la Lazio inizialmente sembrava pronta ad attuare un colpo in centrocampo per rinforzare il reparto biancoceleste di Marco Baroni, ma nell'edizione odierna di quest'oggi de Il Messaggero, il quotidiano ha dato notizia di un possibile cambio di rotta: Lotito non sarebbe convinto di fare grandi investimenti a gennaio. Alberto Abbate ha rilasciato ai microfoni di Radio Laziale il suo commento riguardo tale questione, di seguito le parole del giornalista.

Le parole di Abbate

Io non credo che ci sia una necessità a gennaio di fare un colpo ma, c'è proprio un obbligo. Per me non esiste la possibilità di non comprare in questa sessione di mercato. Lotito non è convinto perché pretende che prima venga ceduto qualcuno per acquistare qualcun altro. Io continuo a dire anche a lui che per me è un obbligo, anche se lui non è d’accordo. Vecino rimarrà fuori per due mesi e Castrovilli è verso il taglio, a quanto ne so io, per cui Fabiani porterà un centrocampista che Lotito voglia o meno. Fabiani dovrà combattere tanto con Lotito, dovrà fare miracoli per le uscite: cedere a parametro zero Basic che non gioca da un anno.

