Il Bayer snobba la Roma e pubblica i prezzi dei biglietti per la finale di EL - FOTO

Nonostante un ritorno da giocare, il Bayer Leverkusen vede molto vicino la finale di Europa League che si disputerà Dublino. La semifinale d'andata contro la Roma è stata vinta dalle "aspirine" (soprannome del club) di Xabi Alonso per 0-2, e ora a Dybala e compagni serve un miracolo per ribaltarla nella casa, la BayArena, della squadra più in forma d'Europa: i tedeschi infatti, registrano un rullino di marcia fuori controllo, con 48 risultati utili consecutivi e 0 sconfitte in stagione, un qualcosa che mai nessuna squadra dei top campionati era mai riuscita a fare dal 2000 in poi.

Il tweet del Leverkusen:

Aspettando il match di domani che sancirà quale delle due squadre accederà alla finale della competizione europea, il club tedesco si è portato avanti e ha pubblicato nel pomeriggio un tweet nel quale venivano date le indicazioni ai tifosi per poter comprare il biglietto per la finale: "I 12.000 biglietti che il Bayer riceverebbe come finalista riguardanti il lato nord della Dublin Arena costerebbero tra i 40 e i 150 euro".

La correzione:

Dopo essersi accorti dell'errore però, il tweet è stato prontamente modificato scrivendo: “Dovessimo domani raggiungere la finale di Europa League battendo la Roma, da venerdì inizierà la vendita dei biglietti per Dublino”. Ora non resta che aspettare di capire chi ne uscirà vincitore sul campo, ma la sfida si è già accesa sui social.