Lazio, Calveri: "Siamo sbigottiti anche la Uefa disarmata"

Siamo sbigottiti, non siamo nemmeno stati avvertiti ufficialmente, abbiamo appreso la notizia da terzi. Aspettiamo motivazioni specifiche e dettagliate che giustifichino queste misure. Anche la Uefa con cui stiamo già in contatto è disarmata dalla decisione.

Armando Calveri, segretario generale della S.S.Lazio, ha rilasciato una importante dichiarazione a Il Corriere della Sera che mostra un'assoluta incredulità per quello che sta accadendo sui tifosi della Lazio in vista della futura trasferta europea contro l'Ajax. In Olanda, ad Amsterdam non vogliono i tifosi della Lazio, questo in sintesi e Calveri ha sottolineato come anche la Uefa si spiazzata e disarmata da questa decisione a dir poco ingiusta ed assurda. Un mix di paura e tensione che ha portato il triangolo di Amsterdam, Sindaco della città, Capo della Polizia e Procuratore Capo, a blindare la città dall'arrivo dei tifosi della Lazio.