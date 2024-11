Le motivazioni da Amsterdam sulla trasferta vietata alla Lazio

Incredulità e sconcerto per quanto appreso ieri pomeriggio. Una notizia shock che include direttamente o meno, discriminazione. I tifosi della Lazio non potranno seguire e sostenere la loro squadra il 12 dicembre, nella trasferta europea ad Amsterdam quando i biancocelesti saranno chiamati a sfidare l'Ajax. La prima reazione nel mondo laziale è stata quella di stupore, tutti i vertici si sono sentiti spiazzati, in primis quelli societari con Claudio Lotito su tutti e poi ovviamente i supporters biancocelesti. Oggi emergono maggiori dettagli e motivazioni sulla scelta presa in terra olandese.

Le motivazioni della trasferta vietata

Obiettivamente si fa fatica a definirle motivazioni, avranno una loro logica per chi ad Amsterdam le ha prese ma guai, come sappiamo e come la storia ci insegna, a generalizzare, a seguire luoghi comuni ed a fare di tutta l'erba un fascio. La questione non può essere poi salvaguardata dal sentimento di paura o dalla eccessiva prudenza che vogliono far passare dalle parti di Amsterdam.

Il virgolettato che arriva da Amsterdam

L'edizione odierna de Il Messaggero riporta nero su bianco la voce che arriva da Amsterdam, sottolineando quelle che sarebbero le motivazioni che hanno spinto Sindaco della città, Questore e Capo della Procura a non volere i tifosi laziali alla partita tra Ajax e Lazio di Europa League.