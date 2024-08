Buon Compleanno Djibril Cissé! - Gli auguri della S.S. Lazio

Djibril Cissé nato ad Arles il 12 agosto 1981 compie oggi 43 anni. L'attaccante francese che ha militato prima di raggiungere la capitale in squadre del calibro di Liverpool ed Olympique Marsiglia approdò alla Lazio il 12 luglio 2011 e vestì la maglia biancoceleste per soli sei mesi quando il 31 gennaio 2012 fu venduto al QPR. Per lui tra tutte le competizioni sono state 27 le presenze in biancoceleste contornate da cinque gol. I tifosi della Lazio lo ricorderanno per quel clamoroso palo colpito nel derby con un tiro al volo, con la convinzione che se fosse entrata quella palla probabilmente sarebbe cambiata la sua storia nella Capitale.

Fraioli

Gli auguri della S.S. Lazio per il compleanno di Cissè