Vizcaino (Pres. Cadice): "Lazio di alto livello, mi ha colpito molto. Luis Alberto…"

La Lazio ha sconfitto sabato 10 agosto il Cadice (0-1 gol di Noslin) nell'amichevole pre-campionato che metteva in palio il Trofeo Ramón Carranza. Oggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il presidente della compagine spagnola, Manuel Vizcaino, che ha parlato della sfida contro i biancocelesti e della situazione del club.

"Il Trofeo Carranza è il più importante trofeo rimasto in Spagna e forse anche a livello internazionale. Il calcio è cambiato, ma tutti i giocatori più importanti della storia sono venuti a giocare questo torneo qui a Cadice. La Lazio è una squadra europea di alto livello e con la loro partecipazione abbiamo cercato di essere allo stesso livello. I biancocelesti hanno affrontato la partita con la stessa serietà che aveva per noi. È stato un giorno importante".



"Luis Alberto è un ragazzo che ha più che dimostrato le sue capacità in carriera. Ha sempre lottato contro tutto e tutti. In Qatar gli è stata data un'opportunità che normalmente i giocatori non scelgono quando vanno via. Col Cadiz ci sono state conversazioni informali e lui ha sempre dimostrato il suo affetto per il nostro club, ma non c'è stato altro".