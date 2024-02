GIUDICE SPORTIVO| Due giornate a Jovic: salta Lazio-Milan

Quest'oggi il sito della Serie A ha pubblicato tutte le decisioni prese dal giudice sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A. Tra le varie sanzioni, è presente anche lo stop per due giornate a Luka Jovic, il quale nella sfida contro il Monza ha rifilato uno schiaffo ad Armando Izzo. La decisione del giudice sportivo è stata quella di squalificare l'attaccante rossonero per due giornate. Il calciatore serbo salterà, così, le sfide contro Atalanta e Milan.

“Squalifica per due giornate effettive di gara a: Luka Jovic per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria” il testo del comunicato ufficiale.