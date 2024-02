"Oltre ogni barriera", online il podcast dedicato a Sinisa Mihajlovic: dove ascoltarlo

Oggi 20 febbraio Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 55 anni. Proprio questo weekend la Lazio, squadra che ha sempre dichiarato di tifare mantenendoci un rapporto intenso, e Bologna, squadra a cui sono legati i suoi ultimi ricordi, si sono affrontate allo Stadio Olimpico per la 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio è stato organizzato un commovente tributo in suo onore: le sue maglie biancocelesti più iconiche, indossate tra il 1998 e il 2004, sono state portate in campo e sui maxi schermi sono apparse foto di un Sinisa sorridente e radiante di vita. E oggi, nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha anche lanciato un podcast in suo onore sul proprio sito ufficiale dal titolo “Oltre ogni barriera”: si tratta di un podcast condotto da Cristiano Ditta in cui, attraverso cinque episodi, si ripercorrerà la vita dell'ex capitano biancoceleste.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE