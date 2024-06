Fabrizio Romano: "Kamada in Premier League, visite mediche prenotate"

Dopo l'addio il mancato rinnovo con la Lazio, tra le ire del presidente Claudio Lotito e del Direttore Sportivo Fabiani e la comprensibile delusione di Igor Tudor, Kamada è pronto a ripartire in Inghilterra.

Kamada e il Crystal Palace

La notizia circolava ormai da un po' di giorni e adesso è arrivata un'importante conferma da parte di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato a livello internazionale, che parla addirittura di visite mediche prenotate per la fine della settimana. Kamada ritroverà in Premier il suo ex allenatore dell'Eintracht con cui ha vinto la Uefa Europa League. La Lazio dovrà a questo punto rimpiazzare il nipponico con un titolare visto che Tudor considerava Kamada imprescindibile nel suo scacchiere tattico.

Depositphotos

Il tweet di Fabrizio Romano su Kamada