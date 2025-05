Marusic: "Se manteniamo questo ritmo abbiamo buone chances" E su Milinkovic…

È la vigilia di Lazio-Juventus, partita che già di per sé richiama grande fascino ma quest'anno sarà una gara decisiva anche per la classifica. Biancocelesti e bianconeri sono a pari punti e lo scontro diretto di domani sarà, se non decisivo, uno spartiacque importantissimo per Baroni e Tudor che vedono la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio per avere gli scontri diretti a favore dovrebbe ribaltare l'1-0 subito a Torino e andare a +3 sulla Juve a due giornate dal termine.

Adam Marusic ha presentato la gara di domani e parlato della sua stagione ai microfoni di Dazn nel corso del programma “Inside Serie A”

Le parole di Marusic a “Inside Serie A”

Sono qui da otto anni ormai, si è parlato di rinnovo, mi piacerebbe rimanere. Se tutto va bene, dovrei prolungare il mio contratto con la Lazio e significherebbe concludere qui la mia carriera.

Su Milinkovic

Era già qui quando sono arrivato, uscivamo spesso. Abbiamo giocato sei anni insieme, ha lasciato la squadra da 18 mesi ma siamo buoni amici e ci sentiamo ancora. A livello di presenze lo sto raggiungendo lentamente, spero di riuscire a superarlo.

Sulla sua stagione