Guendouzi: "Il nostro obiettivo è la Champions. Io e Rovella…"

Fari puntati sullo Stadio Olimpico in questa 36° giornata di Serie A dove Lazio e Juventus domani alle 18:00 scenderanno in campo per affrontarsi in un match chiave per la corsa alla Champions League.

Matteo Guendouzi ha presentato il match di domani sera ai microfoni di Dazn nel programma “Inside Serie A”

Quest'anno mi sto divertendo tanto in allenamento, in partita, con i compagni e con il mister. Sono molto contento. Per me è importante stare bene, perché se si sta bene si gioca bene, se ci si allena al massimo le belle prestazioni arrivano. E io provo sempre a dare il massimo per questa squadra. Quest'anno credo di aver giocato bene e di aver dato una mano alla squadra, ma voglio fare ancora di più. Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, individuali e di gruppo, quindi devo continuare a crescere. Ma è stata una grande stagione per me.

La coppia con Rovella?

IPA

Non è facile, siamo una squadra molto offensiva, attacchiamo sempre dal primo all'ultimo minuto. È importante quindi fare quella corsa in più per coprire i compagni, siamo una squadra e questo fa parte dei miei compiti in campo. Proviamo a tenere l'equilibrio quando attacchiamo e quando ci difendiamo e penso che ci stiamo riuscendo, perché tutti lavoriamo per il gruppo e non per noi stessi. A volte incontri dei giocatori più egoisti che pensano solo a segnare e fare assist. Qui no. Io e Rovella abbiamo la stessa mentalità, ci mettiamo a disposizione della squadra e l'unico obiettivo sono i tre punti.

Sulla Champions