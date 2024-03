In uno dei momenti più movimentati degli ultimi anni in casa Lazio, sono tanti i messaggi per Maurizio Sarri, che martedì ha deciso di rassegnare le dimissioni lasciando la panchina della Lazio. Moltissimi tifosi, quasi la maggior parte, si è schierata dalla parte dell'ormai, purtroppo, ex tecnico della Lazio, mettendo in dubbio la professionalità dei calciatori e criticando pesantemente la società, che in questa gestione degli eventi ha forse le colpe più grandi. Tra i tanti messaggi social, sotto all'ultimo post della Lazio su Instagram in cui è stato pubblicato un video ringraziamento per Sarri, ha commentato anche Alessandro Di Battista, politico di dichiarata fede laziale, che ha criticato pesantemente Lotito, il suo operato e la società.

Questo il suo commento social: