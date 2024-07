La Repubblica | Immobile e il suo addio alla Lazio: "Un giorno trisitssimo, quando arriva il distacco..."

Ciro Immobile si apresta a dire a dio alla la Lazio, pronto ad unirsi alla causa turca del Besiktas. All'interno dell'edizione odierna de de La Repubblica, vengono riportare alcune parole del bomber biancoceleste che praticamnete ufficializza il suo distacco dalla Lazio:

Questo è un giorno tristissimo. Quando il momento del distacco arriva davvero, è dura.

Immobile ha comunicato personalmente la decisione alla moglie, che n questo momento si trova in vacanza con i figli in Abruzzo. La famiglia di Ciro si trasferirà in una villa sul Bosforo e farà poi ritorno a Roma alla fine della sua esperienza in Turchia.

Ciro si è espresso anche in merito al suo gol più bello:

Quello di tacco al Cagliari.

Ricorda con orgoglio anche alla doppietta segnata contro la Juventus nel 2017 e i trofei vinti con la Lazio, inclusa la Scarpa d'Oro. Un amore eterno, che dura da ben otto anni, ma come tutte le storie bellissime prima o poi è destinato a terminare. Una cosa è certa, i tifosi biancocelesti non lo dimenticheranno mai, farà sempre parte dei loro cuori e della storia della Lazio.