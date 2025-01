L'Europa League sta per ricominciare e il club biancoceleste, guidato dal mister Marco Baroni, dovrà lottare duramente per mantenersi alla vetta della classifica. La Lazio, nella competizione europea, sta svolgendo una stagione importante, infatti in sei partite disputate si contano cinque vittorie e un solo pareggio, contro la squadra bulgara Ludogorets. Le prestazioni, mostrate in campo dalla rosa biancoceleste, hanno fatto ottenere alla Lazio un totale di 16 punti che gli permettono di guardare le altre squadre dall'alto.

Con l'Europa League che riapre le porte per la 7a giornata, per il club guidato da Marco Baroni c'è una nuova sfida in arrivo, infatti, stasera 27 gennaio alle ore 21:00 si disputerà Lazio-Real Sociedad allo Stadio Olimpico. Nonostante l'assenza di Olimpia non passerà inosservata, il tifo proveniente dagli spalti darà la forza alla rosa biancoceleste di tentare di portarsi a casa la vittoria. In vista della partita, la Lazio ha pubblicato la lista dei membri della rosa convocati, in cui risaltano le assenze di tre titolari.

Lazio-Real Sociedad: lista dei convocati

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Marusic, Nuno Tavares, Romagnoli, Zazza;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Balde, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

