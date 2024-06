Il Messaggero | Lazio, respinte due offerte da top club per Gila. Fissato il premio Champions per Baroni

La Lazio sta procedendo spedita, con le formule giuste, nella sua opera di ringiovanimento. Bisognerà fare le scommesse giuste come Gila (respinte due offerte da top club) e aspettare che altri prospetti sboccino. Nei colloqui con Baroni infatti non è stato fissato un piazzamento preciso per il prossimo anno.

Premio fissato per l'obiettivo Champions

L'obiettivo rimane il ritorno in Europa e – entro due anni – quello in Champions, per cui è stato incluso un premio (150mila euro) nel suo contratto. La società non vuol sentire parlare di ridimensionamento, ma di un nuovo progetto di ricostruzione che darà pian piano i frutti del passato.