Il Messaggero | Lazio, Fabiani vuole chiudere il mercato della Lazio entro e non oltre il 15 luglio. Accordo per Dele-Bashiru

Dopo il summit di lunedì a Formello, ieri pomeriggio Fabiani e l'allenatore hanno continuato a pianificare il futuro al telefono. Il ds ha intenzione di concludere il mercato prima del ritiro, si è dato una dead line di massima per il 15 luglio. Dia e Noslin potrebbero arrivare insieme solo se alla fine partisse Castellanos, su cui la Lazio continua a far muro, a meno che non spuntino 20 milioni sul tavolo.

Il modulo scelto da Baroni per la nuova Lazio

Come anticipato, Baroni ha deciso di ripartire dal 4-2-3-1 e, come nei sei mesi a Verona, vede in Noslin un terminale offensivo, meno fantasista o esterno. Ecco perché Fabiani non molla nemmeno Stengs (trattativa già imbastita a 13 milioni più bonus certi), purché il Feyenoord si sia rassegnato a rinunciare a Isaksen in uno scambio.

Lazil, accordo per Dele-Bashiru: prestito oneroso a 2 milioni con riscatto obbligatorio a 4

Dele-Bashiru era stato respinto da Tudor, ma Fabiani lo aveva comunque bloccato da diverso tempo. Meno male, perché Baroni lo considera perfetto per la sua visione del ruolo di trequartista, ovvero un centrocampista di gamba aggiunto. Niente clausola rescissoria da 7 milioni, i biancocelesti hanno già un accordo verbale con l'Hatayspor, che verrà formalizzato sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con riscatto obbligatorio a 4