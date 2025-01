Buon compleanno a Maurizio Sarri! Gli auguri social della società - FOTO

Nella giornata di oggi l'ex tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, spegne 66 candeline! Il Comandante è stato alla guida della Lazio per ben tre anni portando i biancocelesti a dei risultati straordinari, come il noto secondo posto in classifica nella stagione 2022/23.

La società laziale ha dedicato all'ex mister un post sui propri canali social di auguri, scrivendo: “Sending big birthday wishes to our former manager Maurizio Sarri 🎂”

Maurizio Sarri alla Lazio

Arrivato nel luglio 2021 alla società biancoceleste, Maurizio Sarri, soprannominato “Il Comandante” è stato alla guida della Lazio fino al marzo 2024. L'esperienza in biancazzurro è avvenuto a seguito delle dimissioni dello stesso tecnico: dopo la storica vittoria casalinga contro il Bayern Monaco in Champions League, la Lazio non raggiunge più i risultati sperati e molte prestazioni della squadra lasciano l'amaro in bocca ai tifosi laziali, motivo per cui dopo l'ennesima risultato deludente contro l'Udinese e il conseguente disappunto dei support biancocelesti, Maurizio Sarri decide così di dimettersi ufficialmente come allenatore della Lazio. Nonostante questo, ci sono ancora molti tifosi che sono rimasti molto legati al Comandante, Sarri è riuscito infatti a portare la Lazio in alto, a dei risultati straordinari, inoltre non ha mai nascosto il suo amore per la Lazio, sentendo una forte appartenenza alla Lazialità.

