Fazzini resta all'Empoli: le parole di D'Aversa che svelano il retroscena sulla Lazio

Alla vigilia dell'importante sfida contro il Lecce, cruciale per la lotta salvezza, Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha affrontato diversi temi in conferenza stampa. Tra questi, uno dei più discussi è stato il mercato, con un riferimento diretto al giovane Fazzini.

"Non amo parlare di mercato, ma la società conosce le necessità della squadra. Come allenatore, preferisco avere due giocatori per ogni ruolo, così da migliorare la competizione interna e garantire più opzioni per il lavoro quotidiano. Mi concentro su ciò che la società mette a disposizione per allenare al meglio il gruppo".