Dal prestito al riscatto: i costi dell’operazione Sutalo

Il difensore croato spicca nelle statistiche della Lazio allo Stadium. Arrivato in prestito dall’Ajax, forma con Provstgaard la nuova coppia centrale.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Sutalo si è preso la scena nella difesa della Lazio allo Stadium. Contro il Torino ha registrato tre intercetti e nove respinte difensive: in entrambe le voci, nessun biancoceleste ha fatto meglio. La sua prova dà peso alla scelta di puntare sul difensore croato, arrivato in estate in prestito dall’Ajax.

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Al suo fianco c’era Provstgaard. I due hanno sostituito Gila e Romagnoli in una linea difensiva che, con Gattuso, gioca più alta rispetto a quella impostata da Sarri. Il rendimento di Sutalo riporta anche l’attenzione sull’operazione di mercato: dopo i 3 milioni del prestito, il riscatto è fissato a 7,5 milioni.

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Sutalo allo Stadium: intercetti, respinte e duelli

La prestazione del croato comprende anche 41 passaggi completati, meno soltanto dei 53 di Provstgaard tra i giocatori della Lazio. Sutalo ha vinto cinque duelli: solo Tavares, con otto, ne ha conquistati di più. Nel suo bilancio figura inoltre un dribbling riuscito.

Non è mancato un errore. Un colpo di testa di Sutalo ha indirizzato il pallone verso Nico Gonzalez, ma il difensore è intervenuto su Kolo Muani, destinatario dell’assist dell’argentino, recuperando la sfera. Bruno Giordano ha elogiato il croato: «Credo che Sutalo sia il migliore dei centrali, è meno veloce di Gila ma più tecnico. Non è una scoperta».

La coppia con Provstgaard nella difesa di Gattuso

Sutalo ha rimpiazzato Gila, mentre Provstgaard, indicato come alternativa a Romagnoli, ne ha raccolto l’eredità. Il loro impiego presentava interrogativi: il croato arrivava da una fase in ribasso all’Ajax; Provstgaard, legato al lavoro svolto con Sarri, era ancora a metà strada tra il ruolo di giovane alternativa e quello di titolare.

È cambiato anche il compito dei difensori. Con Sarri la linea doveva restare compatta; Gattuso ha invece impostato una difesa alta e chiede ai centrali interventi più aggressivi. Allo Stadium, Sutalo e Provstgaard hanno risposto con una prova solida.

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