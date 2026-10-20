Dal prestito al riscatto: i costi dell’operazione Sutalo

Sutalo si è preso la scena nella difesa della Lazio allo Stadium. Contro il Torino ha registrato tre intercetti e nove respinte difensive: in entrambe le voci, nessun biancoceleste ha fatto meglio. La sua prova dà peso alla scelta di puntare sul difensore croato, arrivato in estate in prestito dall’Ajax.

Al suo fianco c’era Provstgaard. I due hanno sostituito Gila e Romagnoli in una linea difensiva che, con Gattuso, gioca più alta rispetto a quella impostata da Sarri. Il rendimento di Sutalo riporta anche l’attenzione sull’operazione di mercato: dopo i 3 milioni del prestito, il riscatto è fissato a 7,5 milioni.

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Sutalo allo Stadium: intercetti, respinte e duelli

La prestazione del croato comprende anche 41 passaggi completati, meno soltanto dei 53 di Provstgaard tra i giocatori della Lazio. Sutalo ha vinto cinque duelli: solo Tavares, con otto, ne ha conquistati di più. Nel suo bilancio figura inoltre un dribbling riuscito.

Non è mancato un errore. Un colpo di testa di Sutalo ha indirizzato il pallone verso Nico Gonzalez, ma il difensore è intervenuto su Kolo Muani, destinatario dell’assist dell’argentino, recuperando la sfera. Bruno Giordano ha elogiato il croato: «Credo che Sutalo sia il migliore dei centrali, è meno veloce di Gila ma più tecnico. Non è una scoperta».

La coppia con Provstgaard nella difesa di Gattuso

Sutalo ha rimpiazzato Gila, mentre Provstgaard, indicato come alternativa a Romagnoli, ne ha raccolto l’eredità. Il loro impiego presentava interrogativi: il croato arrivava da una fase in ribasso all’Ajax; Provstgaard, legato al lavoro svolto con Sarri, era ancora a metà strada tra il ruolo di giovane alternativa e quello di titolare.

È cambiato anche il compito dei difensori. Con Sarri la linea doveva restare compatta; Gattuso ha invece impostato una difesa alta e chiede ai centrali interventi più aggressivi. Allo Stadium, Sutalo e Provstgaard hanno risposto con una prova solida.

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