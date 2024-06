Addio Luis Alberto, i compagni lo salutano sui social: da Immobile a Patric - FOTO

Questa volta è ufficiale: Luis Alberto lascia la Lazio per unirsi all'Al Duhail. La notizia è stata confermata martedì sera, quando lo spagnolo è apparso nelle foto ufficiali in Qatar con la sua nuova squadra. Patric, in una commovente lettera, ha espresso il suo affetto ricordando i lunghi anni trascorsi insieme:

“Abbiamo condiviso otto anni qui e dieci anni di carriera insieme. Ti conosco benissimo, forse anche troppo, e so che anche tu mi conosci altrettanto bene. Non posso non ringraziarti per tutto ciò che hai fatto. Sai cosa penso su molte questioni, ma sai anche che per me hai sempre avuto un ruolo cruciale, sei un uomo vero e un giocatore straordinario!”.

Anche Ciro Immobile non ha mancato di esprimere i suoi sentimenti. Su Instagram ha pubblicato tre storie per salutare Luis Alberto, scrivendo:

“Otto anni insieme, più che un compagno di squadra. Buona fortuna mago, ti auguro il meglio per te e la tua famiglia. Ti voglio bene. Ci siamo divertiti e sarà sempre un bel ricordo”.

Mario Gila, tramite il suo profilo Instagram, ha ringraziato Luis Alberto per le due stagioni condivise a Roma, ripubblicando il video di saluto della squadra biancoceleste e scrivendo:

"Grazie per tutto Luis, ti voglio bene".

Di seguito le immagini social: