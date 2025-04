Top 10 dei club per utili in tutta Europa: C'è la Lazio

Il fattore economico, come il Flair Play finanziario sono diventati elementi fondamentali per i progetti calcistici dei club europei. Nelle ultime ore è emersa la Top 10 delle società europee che hanno realizzato maggiormente gli utili necessari per creare le giuste basi per un futuro roseo, sopratutto in termini di bilancio.

Tra questi club c'è l'operato di Claudio Lotito con la S.S.Lazio. Sicuramente può essere un vanto per quello che riguarda la gestione economica dei migliori club d'Europa. Calcio e finanza ha divulgato i numeri dei 10 club che curano meglio questo aspetto economico.

La classifica completa

Chelsea ( 153 mln ) Manchester City ( 87 mln ) Brighton ( 72 mln ) West Ham ( 70 mln ) Napoli ( 63 mln ) Luton Town ( 49 mln ) Borussia Dortmund ( 44 mln ) Bayern Monaco ( 43 mln ) Lazio ( 38 mln ) Lille ( 16 mln )

Il solito dominio inglese

Come spesso, se non sempre, accade in tema calcio a dominare è l'Inghilterra. Infatti in questa top 10 ben cinque società su dieci sono inglesi e hanno un fatturato che sicuramente fa invidia. Nella restante classifica figurano due club tedeschi, due italiani e un solo club francese.