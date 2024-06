EURO2024 | Spagna-Italia: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera tornano in campo gli Azzurri che sfideranno la Spagna del CT De La Fuente nella sfida in programma alle ore 21.00 alla Schalke Arena di Gelsenkirchen. Per l'Italia è il primo vero test probante seppur la sfida complicatasi fin dal primo minuto contro l'Albania ha messo in luce la bella reazione della squadra di Spalletti, questa sera in caso di tre punti ci si qualificherebbe come primi alla fase ad eliminazione diretta di questi EURO2024.

Dove vedere Italia-Spagna

La partita tra Spagna e Italia verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno alle ore 21.00 e su Sky nei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) per chi dispone di TV adeguata e Sky Sport (251)

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Spagna (4-3-3) - Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

CT: Luis de la Fuente.

A disposizione: Raya, Remiro, Vivian, Merino, Joselu, Olmo, Ferran Torres, Grimaldo, Laporte, Alex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesus Navas, Fermin Lopez, Perez.

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

CT: Luciano Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Buongiorno, Mancini, Darmian, Bellanova, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Folorunsho, El Shaarawy, Zaccagni, Retegui.

Arbitro di Italia-Spagna

Slavko Vincic (Slo)

Assistenti: Kovacic-Klancnik

IV Ufficiale: Clement Turpin (Fra)

VAR: Nejc Kajtazovic (Slo)

AVAR: Kwiatkowski-Frankowski

Classifica del Gruppo B EURO2024

Spagna: 3 pt.*

Italia: 3 pt. *

Albania: 1pt.

Croazia: 1 pt.

[*] Una partita in meno