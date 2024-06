Euro2024 | Pareggio pirotecnico tra Croazia ed Albania: ad Amburgo finisce 2-2

Una partita elettrizzante è andata in scena al Volksparkstadion di Amburgo: Croazia e Albania hanno dato spettacolo, con Strakosha e compagni che sono riusciti a pareggiarla nel finale con Gjasula, fissando il risultato sul 2-2.

La partita

L'Albania inizia il match come aveva fatto con l'Italia: appena 11' minuti e Laçi trova il gol dell'1-0 con un colpo di testa, prendendo in controtempo il portiere croato Livaković. Il primo tempo è a tinte rossonere, con l'Albania che va vicino al raddoppio prima con Bajrami e poi con Asllani. Male la Croazia, che gioca una prima frazione di gioco totalmente sottotono e non dimostrandosi mai pericolosa.

Nel secondo tempo i croati alzano inevitabilmente l'intensità e attaccano a testa bassa. Le occasioni iniziano a moltiplicarsi e al 74' Kramarić riesce finalmente a segnare il gol del pareggio, spiazzando con un tiro rasoterra Strakosha rimasto immobile. Passano due minuti e Hysaj, troppo morbido, si fa saltare da Budimir, che la mette dentro e un fortunoso rimpallo fa carambolare la palla in rete: autogol di Gjasula e partita ribaltata, 2-1 Croazia. Sembrava essere il copione di Albania-Italia, con le aquile che partono forte e poi si fanno superare nel giro di qualche minuto, ma proprio Gjasula si fa perdonare al 96', e su assist di Hoxha manda in paradiso l'Albania, pareggiando la partita e tenendo aperta la qualificazione.

La situazione nel Gruppo B: l'Italia si qualifica se…

Con questo pareggio tra Croazia e Albania, entrambe le compagini salgono a 1 punto: la Croazia però, con una differenza reti peggiore in virtù della sconfitta con la Spagna per 3-0, si piazza al 4° posto, mentre l'Albania al 3°. L'Italia, a pari punti con la Spagna (3), si qualifica agli ottavi proprio in caso di vittoria domani sera contro Morata e compagni, assicurandosi anche il primo posto del Gruppo. In caso di pareggio, gli azzurri salirebbero a 4 punti, mettendo al sicuro quantomeno il terzo posto che potrebbe bastare per qualificarsi come migliore terza.