Mauri: "Castellanos è più tranquillo senza Immobile. Baroni è stato bravo..."

L'avvio di Marco Baroni da allenatore della Lazio sta sorprendendo in positivo: nelle prime sedici partite stagionali, i biancocelesti hanno ottenuto dodici vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Alcuni calciatori acquistati nel mercato estivo si stanno rivelando fondamentali, come Tavares e Dia, altri invece devono ancora sbocciare del tutto. Ai microfoni di ilposticipo.it, l'ex capitano Stefano Mauri ha parlato del grande lavoro di Baroni e si è espresso su alcuni singoli. Queste le sue dichiarazioni

Castellanos ero sicuro che avrebbe fatto bene quest’anno. Quando hai davanti uno come Immobile fare bene è difficilissimo sia perché giochi poco, sia perché quando lo fai hai la pressione di dover rendere per forza. Ora che Ciro non c’è il Taty è più tranquillo, è stato responsabilizzato di più, è più tranquillo. E in campo si vede.