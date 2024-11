Lutto nel mondo del calcio: è morto il giocatore ecuadoriano Marco Angulo di 22 anni

In Ecuador si assiste ad una vera e propria tragedia a seguito della morte di Marco Angulo, calciatore di 22 anni, rimasto vittima di un incidente stradale insieme ad altre persone coinvolte. Il centrocampista non è sopravvissuto ad un incidente stradale verificatosi più di un mese fa a Quito, a circa 300 km dalla sua città, Esmeraldas. L’incidente aveva provocato già tre morti ma oggi anche il calciatore non ce l’ha fatta. Il decesso è avvenuto dopo 35 giorni in ospedale.

La carriera di Angulo

All’inizio della sua carriera era considerata uno dei più grandi talenti dell’Ecuador degli ultimi anni, cresciuto nelle giovanili dell’Independiente del Valle, ha esordito nel campionato e ecuadoriano nel 2021. A fine stagione aveva collezionato 35 presenze e due reti tra campionato e coppe. Il 21 dicembre 2022 viene acquistato dal club statunitense del FC Cincinnati con cui esordisce il successivo 5 maro marzo. era stato convocato dalla nazionale e dal esordito il 12 novembre 2022, proprio a due anni dalla sua morte.

Il post social