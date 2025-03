Lazio, il capitano Zaccagni sempre più protagonista: i numeri contro il Bologna

Oggi alle ore 15:00, la Lazio scenderà in campo contro un Bologna determinato a strappare la qualificazione Champions ai biancocelesti e a tutte le pretendenti di quest’anno. Dall’altra parte, la Lazio, reduce da una bellissima partita di qualificazione ai quarti di Europa League, sono determinati nel riprendere la continuità di vittoria in campionato, dopo i numerosi pareggi dell’ultimo periodo, l’ultimo dei quali in casa contro l’Udinese.

Zac, il momento d’oro per prendersi la Lazio e la Nazionale

Uno dei capisaldi di questa Lazio è proprio il capitano Mattia Zaccagni che, dopo il colpo subito dall’avversario cieco Dweh giovedì sera e che avrebbe potuto costargli un pesante infortunio, stringe i denti e torna in campo per trascinare i suoi compagni. Arrivato all’estate 2021, da quest’estate capitano e numero 10, Zaccagni è autore di 3 goal e 4 assist negli ultimi otto incontri di campionato. Come riporta Il Messaggero, nel 2025, solo Retegui e Lukaku hanno fatto meglio. Nonostante il 3-5-2 non sia il modulo più congeniale al suo estro, Spalletti, ct della Nazionale, non ha potuto fare a meno di riconvocarlo: Zaccagni, grazie alle sue meravigliose prestazioni, si è ripreso anche la maglia azzurra, strappando la convocazione per le sfide di Nash che di fine marzo.

Zaccagni contro il Bologna

Quella contro il Bologna sarà la settima fatica in ventidue giorni, la più importante prima della quarta sosta del campionato. Sono 8 le vittorie su 14 lontane dall’Olimpico. All’andata, contro i felsinei, a fine novembre, proprio Zaccagni chiuse la sfida contro i rossoblù con timbro di mezzo (gli altri marcatori sono stati Gigot e Dele-Bashiru: 3-0). Non solo, il Bologna è la squadra con cui Mattia ha segnato la sua unica doppietta con l’aquila sul petto (febbraio 2022): Questo si prefigura con un ottimo elemento in vista del match pomeridiano di oggi. Oltretutto, il capitano è il giocatore che subisce più falli (72) nel nostro campionato e il secondo (dietro Guimaraes del New Castle) nei cinque campionati europei top: nessuno può fermarlo, per oggi è lui l’arma in più.