Bologna-Lazio, il meteo di queste ore fino alle 15

Sospiro di sollievo per chi non voleva perdersi la sfida Bologna-Lazio. Il match si giocherà e sarà una gara bellissima dal sapore Champions, questo il piazzamento in palio quest'oggi tra due squadre che stanno dimostrando di giocare un ottimo calcio, divertendo e portando a casa punti importanti.

La preoccupazione delle ultime ore era legata al meteo che purtroppo sta creando tantissimi disagi nelle regioni del centro-nord d'Italia. Fino a ieri la partita tra rossoblu e biancocelesti era ancora in bilico ma poi è arrivata la decisione confermata oggi dalle condizioni atmosferiche che sono tutt'altro che brutte.

Il meteo di questa mattina e le previsioni per le prossime ore

Tutta Bologna si è svegliata, in questa domenica mattina, alzando gli occhi al cielo per capire le condizioni meteo. Ovviamente non solo per i motivi legati alla partita contro la Lazio ma anche per la sicurezza generale e la questione che riguardava l'esondazione dei fiumi.

Sorride Bologna, non solo nei cittadini ma anche il cielo dove da stamattina splende un sole pieno che rimarrà per tutto il resto della giornata. Di conseguenza non ci saranno conseguenze nemmeno per il terreno di gioco del Renato Dall'Ara, che sarà in condizioni ottime nonostante le piogge dei giorni scorsi. Non resta quindi che attendere le ore 15 e godersi il match tra Bologna e Lazio.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. All. Baroni



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano