Wimbledon, Sinner sfida Alcaraz: dove vedere il match

Una finale da non perdere

Domenica 13 luglio 2025 si terrà uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la finale maschile di Wimbledon vedrà affrontarsi due protagonisti del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un incontro carico di aspettative, capace di catturare l’attenzione sia degli appassionati che del grande pubblico.

Diretta gratuita su TV8

Gli spettatori italiani potranno seguire il match in diretta e gratuitamente su TV8. La trasmissione inizierà alle ore 16 con uno speciale pre-partita, mentre la finale prenderà il via alle 17. Un’occasione unica per assistere a uno scontro tra due giovani fuoriclasse che stanno segnando il presente e il futuro del tennis.