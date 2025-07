La Lazio e Sarri preparano i colpi per il futuro: Kelsy e la concorrenza

Una frase ha tuonato forte negli ultimi giorni nell'ambiente Lazio. Quella di Maurizio Sarri che ha parlato di una infinità di partite viste per visionare giocatori ideali al suo gioco, sottolineando poi come ora non possa però chiedere nessuno. Situazione frustrante per tutti e che richiederà qualche mese di pazienza.

Nel frattempo la società lavora, il mister toscano porta dei nomi e si confronta di continuo con il direttore sportivo Fabiani. L'ultimo nome che sembra finito in orbita Lazio è quello di Kevin Kelsy, giovane attaccante del Portland.

Le caratteristiche del centravanti

Parliamo di calciatore classe 2004, di nazionalità venezuelana. Su di lui sono piombati interessamenti da vari club europei. Alto 193 centimetri e caratteristica principale la sua fisicità che lo rende implacabile sul colpo di testa e i duelli fisici con i difensori avversari. Nonostante questo ha una discreta abilità palla al piede e lavora molto per la squadra. Nell'ultima stagione nella MLS americana ha totalizzato 19 presenze segnando 5 reti.

La concorrenza

Come accennato non manca la concorrenza sul giovane attaccante venezuelano. Diversi club europei lo hanno osservato e oltre alla Lazio c'è un'altra italiana che sta monitorando la situazione di Kelsy. Parliamo del Napoli di Antonio Conte. I partenopei stanno cercando una punta con quelle caratteristiche; i primi nomi sulla lista sono quelli di Lucca dell'Udinese e Nunez del Liverpool, dovessero sfumare entrambi, quella di Kelsy potrebbe diventare una pista concreta per il Napoli.