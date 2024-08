CdS | L'importanza di Vecino: Baroni ha il suo punto fermo

La Lazio si prepara per l'ultimo test amichevole del precampionato, previsto per domani sera, in vista dell'inizio del campionato contro il Venezia. La squadra di Baroni affronterà il Cadice sul loro campo per il trofeo Carranza. Il nuovo allenatore biancoceleste sta ricevendo segnali positivi, come dimostrato anche nell'ultima amichevole contro il Southampton.

Vecino il jolly di Baroni

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le conferme della nuova Lazio spicca Matias Vecino, che continua a essere un elemento prezioso nonostante i cambi di allenatore. Arrivato con Sarri, con cui aveva già lavorato a Empoli, Vecino ha mantenuto il suo ruolo di rilievo anche durante l'interregno con Tudor, e ora è considerato uno dei giocatori più esperti su cui Baroni può fare affidamento.

"Ci sono stati cambiamenti, prima ci muovevamo più a zona, ora giochiamo uomo su uomo."

ha spiegato Vecino ai canali ufficiali dopo la partita con il Southampton. Nonostante i cambi di modulo e strategie, Vecino rimane un punto di riferimento per questa Lazio.